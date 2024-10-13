У Міноборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе почати контрнаступ.

Німеччина не збирається більше передавати Україні велику військову техніку, крім уже заявленої, повідомляє BILD, посилаючись на документи Міноборони.

Таким чином, після відправки 18 танків Leopard 2 подальших поставок не буде, хоча у Бундесверу в наявності близько 300 таких танків. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць.

"У Міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе почати контрнаступ для звільнення своїх територій", - додає видання.

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За інформацією BILD, під час свого туру Європою з "планом перемоги" президент України Володимир Зеленський висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Перша - це дозвіл використовувати західну зброю проти стратегічних цілей у Росії, для чого Україні необхідні подальші поставки далекобійної зброї - Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus з Німеччини. А друга - це прискорена процедура вступу до НАТО (включно з гарантіями безпеки щодо Росії).

"За відомостями BILD, ці вимоги в Берліні були сприйняті без ентузіазму. Шольц не сказав однозначне "ні", але й позитивної відповіді не дав", - пише видання.

Як зазначив у коментарі BILD політолог Карло Масала, Зеленський не просунувся вперед за двома ключовими пунктами свого плану перемоги, "тому з точки зору України європейський тур виявився невдалим".

Ситуація погіршилася тим, що президент США Джо Байден скасував заплановану зустріч щодо військової підтримки України в німецькому Рамштайні. Офіційна причина - ураган "Мілтон", що обрушився на узбережжя Флориди, однак, за словами джерела BILD, це лише привід. Байден нібито не хоче більше коментувати війну Росії проти України перед виборами у США.

"Ніяких нових заяв, ніякої нової допомоги", - підсумував військовий блогер German Aid To Ukraine, який документує всю німецьку військову допомогу для України.

Допомога від Німеччини Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв мільярдні пакети допомоги на підтримку оборонних зусиль України. Однак, як зазначають аналітики, усі ці пакети насправді вже були обіцяні раніше. Жодних нових обсягів зброї анонсовано не було.

Шольц також заявив, що підтримує проведення другого Саміту миру і що Росія має бути запрошена на цей саміт.

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