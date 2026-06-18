Путін зайшов у глухий кут, підтримка України приносить результати, - Пісторіус

Очільник Кремля загострює ситуацію і відчайдушно намагається відвернути увагу від провалів на полі бою.

Продовження підтримки для України має допомогти їй зберегти поточну позитивну динаміку на полі бою. Нині ініціатор війни Володимир Путін опинився у глухому куті. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") в штаб-квартирі НАТО.

За його словами, сьогоднішня зустріч у форматі "Рамштайн" відбувається у критичний момент.

"Путін зайшов у глухий кут. Його незаконний напад на Україну продовжує спричиняти величезні втрати у лавах його військ. Кремль більше не може приховувати негативні наслідки цієї війни проти України. Її наслідки дедалі більше відчуває російське населення", - наголосив Пісторіус.

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Як зауважив німецький міністр, президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну прямі перемовини, аби "повернути переговори, що застопорилися, на правильний шлях".

"Але Кремль віддає перевагу подальшій ескалації, а не перемовинам. Ця ескалація спрямована переважно проти України, але й також проти наших партнерів з НАТО на східному фланзі. Це відчайдушна спроба Путіна відвернути увагу від його невдач на полі бою. Ми не повинні дозволити цьому збити нас з курсу", - заявив Пісторіус.

У цьому зв’язку, як підкреслив міністр оборони Німеччини, підтримка України працює і треба рішуче продовжувати ці зусилля з надання допомоги.

"Це єдиний спосіб, завдяки якому Україна може зберегти і ще більше розширити свій імпульс на полі бою. І ми повинні координувати нашу підтримку, щоб залучити ресурси", - додав Пісторіус.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські війська значною мірою зупинили російський весняно-літній наступ 2026 року, при цьому російська армія зазнала чистих територіальних втрат.

Зараз Путін має мало хороших варіантів в Україні, оскільки його збройні сили не можуть суттєво просунутися на полі бою, тоді як західні санкції виснажують його ресурси.

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