Наступ Росії зупинився, Путін стоїть перед складним вибором, - розвідка Естонії

Росія втрачає більше людей, ніж набирає.

Президент Росії Володимир Путін має мало хороших варіантів в Україні, оскільки його збройні сили не можуть суттєво просунутися на полі бою, тоді як західні санкції виснажують його ресурси. Про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, пише Reuters.

За його словами, Росія "втрачає більше людей, ніж набирає на п'ятому році своєї повномасштабної війни", і загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність.

"Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є велика проблема. Важко сказати, що Путін думає з цього приводу, але я думаю, що всі ці фактори починають впливати на його рішення", – сказав він.

Розін заявив, що головною причиною такої поганої фінансової ситуації в Росії є санкції проти фінансового сектору, які "дуже й дуже шкодять", а каральні заходи щодо експорту російської нафти також обмежують її доходи:

"Я думаю, що зараз для них дуже складний вибір. Важко передбачити, що вони вирішать у цій ситуації. Тож моє послання – давайте продовжувати (санкції). Зараз не час вагатися, просто давайте продовжувати".

Путін не відмовиться від своїх цілей

Інший керівник європейської розвідки, який говорив на умовах анонімності, підкреслив, що "очевидно, що на Росію зростає тиск, але поки що немає жодних ознак того, що це змінює розрахунки Москви у війні".

"Мені дуже важко уявити, що вони (Росія) позбудуться своєї мети захопити весь Донбас... і Росія, по суті, не поспішає", – сказав він.

Голова розвідки додав, що не схоже, що Росія прагне пом'якшити свої цілі у війні або що на горизонті якийсь "великий прорив".

Шеф естонської розвідки передбачив, що Росія не відмовиться від своєї мети підкорити Україну, поки Путін залишатиметься при владі, а також збереже значну військову присутність на кордонах України навіть після закінчення конфлікту.

Крім того, за його словами, після закінчення бойових дій Москва прагнутиме розширити свою військову присутність уздовж кордону з НАТО та прагнутиме "військового домінування… від Арктики до Чорного моря".

Заяви росіян щодо фронту

Як повідомляв УНІАН, російське військове командування п'ятий місяць поспіль бреше про успіхи на полі бою, безпідставно стверджуючи, що російські війська просуваються на захід від Куп'янська в Харківській області, але це насправді не відповідає дійсності.

Також командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ігор Бурдейний вважає, що російські окупанти ймовірно відмовляються від наступу на Степногірськ Запорізької області. За словами військового, місто під контролем Сил оборони України.

