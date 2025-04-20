Кремлівські чиновники зазначають, що Путін готовий продовжувати боротьбу за повний контроль над чотирма українськими областями.

Багато росіян вітали обрання Дональда Трампа президентом США, бо думали, що він зможе укласти угоду щодо встановлення миру в Україні, яка задовольнить Кремль. Однак через три місяці після початку другого терміну Трампа в Москві росіяни дедалі більше відчувають розчарування і все менше вірять у швидкий кінець війни.

Як пише The New York Times, наближені до Кремля люди висловлюють розчарування як стрімким підходом Трампа до переговорів, так і очевидною негнучкістю президента Володимира Путіна під час переговорів. Дехто з них побоюється, що зрив переговорів може призвести до подальшої ескалації бойових дій.

При цьому, як зазначає NYT, поки що дедалі різкіші попередження США про те, що в них може закінчитися терпіння, не мали належного ефекту - Путін не відступив від своєї відмови від багатомісячного припинення вогню, на яке Україна погодилася в березні.

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"З огляду на відсутність симпатії Трампа до України і його поглиблення конфлікту з американськими союзниками, Путін, схоже, тільки зміцнюється в упевненості, що Росія в кінцевому підсумку зможе перемогти Україну у війні на виснаження", - пише NYT.

Водночас за лаштунками деякі кремлівські чиновники висловлюють відчай через тривалу ситуацію.

Так, один зі співрозмовників NYT сказав, що Путін виявився більш незговірливим, ніж очікувалося, у питанні згоди на припинення вогню, і що він, схоже, готовий продовжувати боротьбу за повний контроль над чотирма українськими областями, які він проголосив частиною Росії 2022 року.

Ще одне близьке до Кремля джерело сказало, що, незважаючи на багатогодинні розмови Путіна з Трампом і Стівом Віткоффом, російський президент, схоже, намагався дати зрозуміти, що він не припинить бойові дії без досягнення своїх ширших цілей, наприклад, виключення подальшого розширення НАТО.

"Кремль намагається "урізноманітнити портфель переговорів" зі Сполученими Штатами, долучивши до нього такі питання, як енергетика, Арктика і космічні польоти, щоб зближення з Вашингтоном могло продовжуватися навіть у разі провалу переговорів щодо України".

Водночас деякі росіяни вважають, що нетерпіння Білого дому продиктоване американською політикою, з огляду на передвиборчу обіцянку Трампа якнайшвидше закінчити війну, і що компроміс усе ще можливий. Федір Войтоловський, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин у Москві, сказав, що його здивувала "наївність" Вашингтона щодо того, як швидко може бути досягнутий мир, але обидві країни перебувають "на початку шляху" до нього.

"Росія не збирається жертвувати своїми інтересами і безпекою заради того, щоб допомогти Трампу вирішити його внутрішньополітичні проблеми", - сказав Войтоловський.

Кінець війни в Україні

Раніше Трамп допустив вихід своєї країни з переговорів про мир в Україні. Він припустив, що може просто самоусунутися з переговорного процесу і кинути все напризволяще, якщо завдання здасться йому занадто важким.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що така заява Трампа свідчить про усвідомлення того, що його "мирний план" близький до повного провалу.

Раніше The New York Post писав, що рішення про повне припинення вогню можуть ухвалити наступного тижня.

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