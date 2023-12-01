При цьому в SECO відмовилися коментувати, активи яких осіб були заморожені.

Швейцарія заморозила фінансові активи, що належать росіянам, на суму близько $8,81 млрд в рамках санкцій, покликаних покарати Москву за війну проти України.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO), який контролює антиросійські санкції, заявив, що ця сума є попередньою оцінкою і може бути змінена, пише Reuters.У Секретаріаті зазначили, що важко було назвати точну цифру через додавання або виключення нових людей зі списку санкцій, а також судових справ щодо заморожування або розблокування додаткових активів.

Там уточнили, що більш точна цифра очікується до кінця другого кварталу наступного року, коли швейцарські банки відзвітують перед урядом.

Відео дня

Збільшення заморожених активів пов'язано зі збільшенням на 300 осіб і 100 компаній і організацій, що потрапили в санкційний список за останній рік.

Він також включає ймовірний прибуток від грошових депозитів, облігацій, акцій, а також нерухомості та розкішних автомобілів.

Офіційний Берн також заблокував рух 7,4 млрд франків у валютних активах, що належать російському центральному банку.

При цьому в SECO відмовилися коментувати, чиї активи були заморожені.

Проте, заморожені активи становлять лише частину загального багатства, яким володіють росіяни в Швейцарії: за оцінками Швейцарської асоціації банкірів, фінустанови країни володіють 150 млрд франків.

Президент Ален Берсе пообіцяв надати велику підтримку Україні під час візиту в країну минулого місяця і обговорив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги у відновленні країни.

Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

Підтримка Швейцарії має свої обмеження: країна відхиляла прохання інших країн дозволити відправку швейцарської зброї і боєприпасів в Україну, посилаючись на закони про нейтралітет країни.

Швейцарський президент Ален Берсе заявив раніше, що Швейцарська зброя не повинна використовуватися на війні в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: