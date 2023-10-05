Українські біженці можуть отримати до 4 тисяч доларів.

Швейцарія платитиме українським біженцям заохочувальну допомогу у розмірі від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину. Про це повідомляє SwissInfo з посиланням на звіт уряду країни.

Зазначається, що влада планує скасувати статус тимчасового захисту "S" у 2024 або 2025 роках. До цього часу приблизно 70 000 українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно

Решта 20%, або 14 000 осіб, чекали б закінчення строку перебування. Водночас, зазначають в уряді, чим довше перебування у Швейцарії, тим менша ймовірність того, що людина захоче виїхати за власним бажанням. Крім того, після п’яти років безперервного перебування вони могли б отримати швейцарський дозвіл "B", дійсний протягом п’яти років.

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Таким чином, у звіті робиться висновок, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільних від’їздів. Для цього план передбачає часові рамки від шести до дев’яти місяців.

Також розглядається початкова фінансова допомога, щоб заохотити людей не чекати закінчення терміну для виїзду. Зазначені суми коливаються від 1000 до 4000 швейцарських франків (1090 і 4355 доларів США) франків на особу залежно від фази від’їзду.

Українські біженці в Європі

Раніше Країни-члени Європейського союзу домовилися продовжити тимчасовий захист для громадян України з 4 березня 2024 до 4 березня 2025 року.

При цьому, за даними оптування, наприклад, 39% українських біженців, які перебувають у Німеччині, планують повернутися в Україну у близькій чи далекій перспективі. При цьому 35% українських біженців хотіли б залишитися в Німеччині хоча б на рік, а 9% - назавжди.

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