Стармер наголосив на важливості підтримки США для європейських миротворців в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав США забезпечити підтримку майбутнім європейським миротворчим військам в Україні, заявивши, що тільки це забезпечить міцний мир, а не тимчасове припинення вогню, адже без гарантій безпеки від США Росія знову вторгнеться в Україну.

Як пише The Guardian, перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні Стармер знову заявив, що Велика Британія "зіграє свою роль" у будь-якій миротворчій місії в Україні, але зможе зробити це тільки за підтримки з боку США.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен міцний мир, а не припинення вогню, і для цього нам потрібні гарантії безпеки", - сказав він журналістам, які подорожували з ним до Вашингтона.

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При цьому він наголосив, що гарантії безпеки мають бути достатніми, щоб утримати Путіна від повторного нападу.

"... мене турбує, що якщо буде припинення вогню без гарантій, це просто дасть йому (Путіну) можливість почекати і повернутися знову, тому що його амбіції щодо України, я думаю, абсолютно очевидні для всіх", - сказав він.

Він також заявив, що у війні в Україні "є один агресор, і це Росія".

"Усі подальші обговорення про переговори, про гарантії безпеки слід розглядати в цьому контексті. Вони - агресори. Вони вторглися і окупували суверенну країну в Європі, і вони несуть повну відповідальність за конфлікт", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи згоден Трамп із його думкою, Стармер зазначив, що між лідерами "немає жодних проблем" у підході до Путіна.

"Звичайно, президент дуже ясно висловився про мир, якого він хоче. Він має рацію в цьому. Ми всі хочемо миру. Питання в тому, як нам переконатися, що це буде міцний мир. Між нами немає жодних проблем з цього питання", - сказав він.

Гарантії безпеки від США

Раніше Трамп висловився двозначно щодо будь-яких гарантій, які нададуть США, незважаючи на критично важливу угоду щодо мінералів, яку Зеленський збирається підписати у Вашингтоні цього тижня.

"Я не збираюся давати гарантій безпеки понад те, що є. Ми збираємося змусити Європу зробити це, тому що Європа є їхнім найближчим сусідом, але ми збираємося переконатися, що все пройде добре", - сказав він.

Також повідомлялося, що Велика Британія веде переговори про скликання європейських лідерів для подальшого обговорення війни Росії проти України. Зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня.

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