Політики намагаються знайти баланс між тим, щоб потішити Трампа, і тим, щоб вибрати слушний момент для відстоювання своєї позиції.

Президент Франції Еммануель Макрон та інші європейські лідери намагаються вдосконалити "мистецтво переконання", щоб схилити президента США Дональда Трампа на свій бік. Як пише The Wall Street Journal, під час зустрічі в Білому Домі Макрон натиснув на Трампа, щоб той надав американську військову підтримку для тисяч військовослужбовців, яких Велика Британія і Франція готові розмістити в Україні в разі укладення мирної угоди. За словами одного з чиновників, лідери не обговорювали конкретних ідей, але "Трамп був відкритий для цієї ідеї, і Макрон залишив Вашингтон, вважаючи, що у нього є взаєморозуміння з Трампом".

Як пише видання, прагнення Трампа домовитися про якнайшвидше припинення війни в Україні та його бажання зблизитися з Росією змушують європейських лідерів випробовувати свої сили в майстерності, яку вони вважають життєво важливою для безпеки континенту: вмовляння Трампа.

"Ця практика набуває різних форм - лестощі, зворотна психологія і помпезність, але її кінцева мета - спрямувати його до потрібних зовнішньополітичних цілей. Політики, які пишаються тим, що вміють "нашіптувати" Трампу, кажуть, що основою є розуміння його "інстинктів щодо укладання угод", - пише видання.

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Останніми днями до Вашингтона прибула ціла процесія чиновників і світових лідерів, які мали на меті зачарувати, вмовити та зрештою переконати Трампа в тому, що він збирається зробити історичну помилку, ставши на бік Москви проти інтересів України та її європейських союзників. Однак поки не зовсім зрозуміло, чи працюють ці вмовляння, зазначає WSJ.

Як зазначає видання, для Європи багато поставлено на карту. Рішення Трампа наполягати на якнайшвидшому встановленні миру в Україні може зіграти на руку президенту Росії Володимиру Путіну і підірвати трансатлантичні зв'язки в галузі безпеки, які були гарантом відносного миру в усьому світі.

Наступною людиною, яка спробує задобрити Трампа, стане британський прем'єр Кір Стармер. Його помічники сподіваються, що поєднання теплих слів, обіцянок збільшити військові витрати та спільної британсько-американської історії допоможе йому переконати президента США скоригувати свій курс.

Оголошуючи у вівторок про збільшення військових витрат Великої Британії, Стармер навіть закликав до "миру через силу" - улюбленої фрази Трампа. Британський прем'єр-міністр також використовуватиме можливість державного візиту до Великої Британії для зустрічі Трампа з королівською родиною, якою президент захоплюється.

При цьому план розміщення європейських сил в Україні частково покликаний апелювати до ділової натури Трампа. Велика Британія і Франція обіцяють взяти "участь у грі" в Україні, направивши туди миротворчі сили, щоб США не довелося цього робити.

При цьому вмовляння Трампа є вкрай ризикованою справою, зазначає WSJ:

"Лідери повинні знайти правильний баланс між тим, щоб підлестити лідеру найпотужнішої армії у світі, і тим, щоб вибрати відповідний момент для відстоювання своєї позиції".

Європейські лідери обговорюють із Трампом війну в Україні

Як писав Reuters, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом щодо деяких ключових питань стосовно України.

Також повідомлялося, що Велика Британія веде переговори про скликання європейських лідерів для подальшого обговорення війни Росії проти України. Зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня 2025 року, ставши продовженням самітів, проведених у Парижі президентом Франції Еммануелем Макроном.

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