Він заявив, що в України і РФ "не буде іншого вибору", крім укладення угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в України не буде іншого вибору, окрім укладення мирної угоди з Росією. Про це він сказав під час виступу в Овальному кабінеті, пише The New York Times.

"Я думаю, що станеться наступне: Україна захоче укласти угоду, тому що я не думаю, що у них є вибір", - сказав Трамп.

Він також заявив, що Росія також буде змушена укласти цю угоду.

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"Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що певним іншим способом - іншим способом, який знаю тільки я, - у них немає вибору". - сказав він.

Трамп також сказав, що американські переговірники "домоглися великого прогресу з Україною і великого прогресу з Росією за останні пару днів".

Комі того, він зазначив, що поки не знає, чи поїде він сам до Саудівської Аравії на переговори з Путіним і Зеленським.

США і війна в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що 11 березня в столиці Саудівської Аравії відбудуться переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною.

Як заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф, під час зустрічі сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню.

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