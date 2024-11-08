Лідер Італії може обговорити з главою КНР ідею нового світового порядку, з'ясували журналісти.

У п'ятницю, 8 листопада, президент Італії Серджо Маттарелла вирушив до Китаю, під час візиту він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Очікується, що під час серії стратегічних дискусій італійський лідер закличе китайського колегу зайняти активну позицію як посередника у двох найважливіших глобальних конфліктах - війні в Україні та посиленні напруженості на Близькому Сході, пише Euractiv з посиланням на відомості Corriere della Sera.

Журналісти додали, що Маттарелла в Китаї має намір зміцнити дипломатичні зв'язки і заручитися підтримкою для спільного підходу до розв'язання глобальних проблем.

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За відомостями італійських дипломатичних джерел, участь КНР може мати вирішальне значення, оскільки міжнародне співтовариство шукає шляхи встановлення миру в регіонах, де традиційний західний вплив зайшов у глухий кут.

Corriere della Sera пише, що очільник Італії обговорить із лідером Китаю ще одне важливе питання:

"Маттарелла також обговорить з Сі ідею нового світового порядку з Китаєм, Росією і країнами глобального півдня як альтернативу західній системі, в якій домінують США, представлену президентом Росії Володимиром Путіним на нещодавньому саміті БРІКС у Казані".

У центрі уваги війна в Україні - новини, які варто знати

Китай і Бразилія навесні запропонували свій "мирний план" для України. Держави закликали відновити прямий діалог між Києвом і Москвою, але не вимагали відведення військ РФ з української землі.

Українська влада відкинула китайсько-бразильський "мирний план". Президент Володимир Зеленський стверджував, що єдиний життєздатний формат для стабілізації ситуації в Україні - ініційований Києвом саміт миру. В Офісі президента говорили, що другий саміт миру відбудеться після того, як у США пройдуть президентські вибори. Вибори у США вже відбулися, президентом обрали республіканця Дональда Трампа.

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