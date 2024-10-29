Радник керівника Офісу Президента України каже, що зараз наші ключові партнери проходять через політичну турбулентність і треба, щоб вона завершилась.

Другий Саміт миру відбудеться після виборів у США, заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі Київ24, відповідаючи про часові рамки для проведення Саміту.

Відповідаючи на запитання, чи корелюється дата проведення зустрічі з президентськими виборами в США він відповів: "Звичайно. Зараз наші ключові партнери проходять через політичну турбулентність. Треба щоб ця турбулентність завершилась і тоді дуже великою мірою політична риторика буде знову змінена на ситуацію, яка була до цього - тобто підтримка України як країни, яка змагається за ті самі цінності, на основі яких були створені Сполучені Штати, тобто це демократія, повага до прав людини, до того, що кожна нація має право на самовизначення".

На переконання Лещенка, після нинішньої передвиборчої політичної активності, ситуація "знову буде нормалізована".

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"Тому що в цих умовах, коли кожен голос в Америці вирішальний, то всі кандидати перебувають не в тому стані, коли їх активність пов’язана з Україною. У них більше фокус на внутрішній порядок денний", - підкреслив він.

Плани на другий саміт миру: що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до Києва президент України Володимир Зеленський запропонував провести другий саміт миру в Індії.

До листопада в Україні вже буде підготовлено план для другого саміту миру.

Перший Саміт миру відбувся у Швейцарії 15−16 червня, на якій учасниками (понад 80 країн і чотири організації, серед яких Рада Європи, Європейська комісія, Європейська рада і Європейський парламент) було прийнято спільне комюніке про основи миру. Президент України Володимир Зеленський заявив, що другий саміт миру, який планується провести до кінця року, має поставити крапку у війні, розв'язаній РФ.

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