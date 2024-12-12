Стефанішина також висловилася про перспективу членства України в НАТО.

На Заході тривають обговорення ідеї розмістити іноземні війська на території України для забезпечення безпеки в регіоні. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Politico розповіла, чи готовий Київ розглянути подібну пропозицію.

"Україна готова говорити про все, що працює", - сказала вона журналістам.

Також Стефанішина заявила, що вважає позицію Німеччини щодо перспективи членства України в НАТО неправильною.

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"Я не думаю, що є якесь виправдання її позиції. Дуже важко працювати з країною, у якої немає жодних підстав для такої негативної позиції", - підкреслила вона.

Міністерка юстиції додала, що наразі важко обговорювати можливість вступу України до Альянсу з адміністрацією нинішнього президента США Джо Байдена. За її словами, варто дочекатися приходу до влади Дональда Трампа, після чого побудувати з ним діалог.

Крім того, Стефанішина висловилася щодо деяких американських і європейських чиновників, зокрема щодо колишнього голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, який називав Україну "корумпованою і нереформованою країною".

"Ваші погляди - це 2004 рік. Коли Жан-Клод Юнкер був президентом Європейської комісії, Україна тільки починала свої зусилля по боротьбі з корупцією та зміцненню верховенства закону. Зараз це зовсім інша країна", - зазначила вона.

Крім цього, міністерка юстиції висловила сподівання, що головування Польщі в Раді ЄС, яке розпочнеться в січні, зможе прискорити переговори про вступ України до ЄС за першим "кластером" питань на початку 2025 року.

Розміщення іноземних військ в Україні - важливі новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити розгортання післявоєнних миротворчих сил в Україні. У Politico зазначили, що введення іноземних військ може дати гарантію, що російський диктатор Володимир Путін не почне нову війну в майбутньому.

Крім того, президент Володимир Зеленський говорив про те, що Україна готова розглянути розміщення іноземних військ до вступу в НАТО. Проте він підкреслив, що Україна повинна чітко розуміти, коли стане членом Альянсу.

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