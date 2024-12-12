Розглядаються країни, які підписали з Києвом двосторонні безпекові угоди.

Серед європейських країн немає консенсусу щодо відправки військ в Україну, тому Франція хоче створити коаліцію з п'яти-восьми держав, які рішуче налаштовані діяти.

Про це пише Reuters, посилаючись на французьке дипломатичне джерело. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прийме у Варшаві президента Еммануеля Макрона, вони обговорюватимуть можливість відправки європейських військ на лінію розмежування, яку можуть встановити в разі укладення мирної угоди з РФ:

"Україна буде головним питанням порядку денного під час зустрічі двох лідерів, і як зробити так, щоб вона була здатна протистояти і бути в найкращій позиції для переговорів".

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П'ятеро європейських дипломатів сказали журналістам, що Париж та Лондон обговорювали перспективу відправки військ в Україну ще минулого місяця, а українська сторона проводила подібні перемовини з країнами Балтії та Скандинавії. Співрозмовники зазначили, що тоді Варшава не входила до списку країн, які готові направити військовий контингент.

Високопоставлений чиновник зазначив, що Росія загрожуватиме безпеці Європи і після завершення війни в Україні, тому країнам просто необхідно забезпечити її безпеку:

"Чи є у нас інший вибір? Я не думаю, що існує якийсь правдоподібний сценарій, де немає активної участі Європи в реалізації гарантій безпеки і сек'юритизації Європи в цілому".

Відправка військ в Україну

Припускається, що мирний план новообраного американського президента Дональда Трампа передбачає створення буферної зони, непорушність якої контролюватимуть іноземні військові.

ЗМІ повідомили, що французький президент Макрон вже висловив готовність погодитися на це і намагається залучити до ініціативи Польщу. Наразі розглядається можливість відправки близько 40 тисяч бійців.

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