Остаточну доповідь про переоцінку військової присутності США у світі буде опубліковано до вересня.

Сполучені Штати можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на 30%, повідомляє Politico з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що США проводять Глобальний огляд силової структури (Global Force Posture Review) - масштабну переоцінку військової присутності США по всьому світу під керівництвом Пентагону.

Його мета - перегрупувати американські сили відповідно до мінливих глобальних пріоритетів, особливо зростаючої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та тиску в бік скорочення закордонних витрат США. Очікується, що остаточну доповідь буде опубліковано до вересня.

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Як зазначила старший науковий співробітник з питань політики безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле, одним із вірогідних результатів Глобального огляду сил стане виведення приблизно 20 000 американських військовослужбовців, відправлених до Європи 2022 року за тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це все одно залишить значну американську присутність, зазначає вона, додавши, що нинішня чисельність американських військ на континенті коливається від 90 000 до 100 000 осіб.

Однак за іншими даними, скорочення може бути значно сильнішим.

"Один чиновник НАТО, який побажав залишитися анонімним, відверто заявив виданню Politico, що можливе скорочення чисельності військ у Європі до 30%, що означатиме більш масштабне перегрупування".

При цьому, як пише Politico, у Німеччини серед усіх європейських країн найбільше підстав серйозно поставитися до цього попередження.

У Німеччині перебуває набагато більше американських військовослужбовців, ніж у будь-якій іншій країні Європи: близько 35 000 американських військовослужбовців розміщено приблизно в 35 муніципалітетах. До них належать авіабаза Рамштайн, центральний вузол повітряних операцій і супутникового зв'язку США; Графенвер, який, за даними військових, є найбільшим навчальним полігоном армії США за межами Сполучених Штатів, а також ключова штаб-квартира для військовослужбовців.

Однак, як зазначила Айлін Матле, присутність США в Європі також служить інтересам Вашингтона.

"Такі бази, як Рамштайн, використовуються не тільки для європейської оборони, - заявила вона в інтерв'ю Politico, - а й для проєктування сили на Близький Схід і, певною мірою, в Африку". Наприклад, Європа служила "турнікетом" для американської військової техніки в інші частини світу.

Війська США в Європі

Раніше міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що його країна не може бути гарантом безпеки для Європи. Він зазначив, що Європа повинна активізуватися і нарощувати свою військову міць для зміцнення НАТО.

Також ЗМІ писали, що США планують вивести зі Східної Європи до 10 тисяч своїх військових. Цифри все ще обговорюються, проте пропозиція може включати виведення до половини сил, які відправив до Європи колишній президент США Джо Байден після початку повномасштабного вторгнення РФ проти України.

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