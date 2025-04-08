Це половина контингенту, який розгорнув Байден 2022 року для зміцнення країн, що межують з Україною.

Високопосадовці Пентагону розглядають пропозицію про виведення до 10 000 військовослужбовців зі Східної Європи, що викликає стурбованість на обох континентах.

Як пише канал NBC News, це додасть сміливості президенту Росії Володимиру Путіну, за словами шести американських і європейських чиновників, поінформованих з приводу цього питання.

Зазначається, що підрозділи, які розглядаються, є частиною 20 000 військовослужбовців, яких адміністрація колишнього президента США Джо Байдена розгорнула 2022 року для зміцнення оборони країн, що межують з Україною, після російського вторгнення. Цифри все ще обговорюються, але пропозиція може включати виведення до половини сил, відправлених Байденом.

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Шість американських і європейських чиновників, усі з яких побажали залишитися анонімними, описали численні деталі пропозиції, які раніше не повідомлялися. Якщо Пентагон прийме цю пропозицію, це посилить побоювання, що Сполучені Штати кидають своїх давніх союзників у Європі, які розглядають Росію як зростаючу загрозу, заявили європейські чиновники.

"Росіяни оцінять скорочення чисельності американських військ як ослаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися різними способами в усьому спектрі у справи Європи", - сказав Сет Джонс, старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Зазначається, що адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що хоче, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за власну оборону, що дасть змогу Сполученим Штатам зосередити свої військові ресурси на Китаї та інших пріоритетах.

Сенатор Роджер Вікер, республіканець від Міссісіпі, голова Комітету зі збройних сил розкритикував цей підхід:

"Є деякі, хто вважає, що зараз саме час різко скоротити нашу військову присутність у Європі. Мене турбують ці глибоко помилкові й небезпечні погляди, яких дотримуються деякі бюрократи середньої ланки в Міністерстві оборони. Вони працювали над тим, щоб домогтися відступу США з Європи, і часто робили це без узгодження з міністром оборони".

Представник Ради національної безпеки Брайан Г'юз заявив, що "президент постійно переглядає розгортання і пріоритети, щоб переконатися, що Америка понад усе".

Війська США в Європі - плани Трампа

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу.

Зазначалося, що американський лідер обмірковує можливість виведення близько 35 000 діючих військовослужбовців з Німеччини, що ще більше погіршить відносини між США і Європою. Близько 160 000 діючих військовослужбовців розміщено за межами Сполучених Штатів, величезна кількість із них перебуває в Німеччині.

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