Глава Пентагону закликав європейські країни наслідувати приклад Польщі.

Америка більше не може бути гарантом безпеки для Європи. Таку заяву зробив міністр оборони США Піт Хегсет, виступаючи в Коледжі Сухопутних військ США в Карлайлі, штат Пенсільванія.

"Час, коли США були єдиним гарантом європейської безпеки, минув. Це давно мало статися", - сказав Хегсет.

За словами глави Пентагону, Європа повинна активізуватися і нарощувати свою військову міць для зміцнення НАТО.

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Він підкреслив, що через сучасні загрози потрібен інший підхід до колективної безпеки, у зв'язку з чим Хегсет закликав європейських союзників по НАТО збільшити витрати на оборону.

Міністр оборони США додав, що Вашингтон продовжить домагатися від них збільшення військових витрат до 5% ВВП, оскільки "2% - це недостатньо". Хегсет поставив у приклад Польщу, яка раніше зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону.

Також він зазначив, що Сполучені Штати передали управління контактною групою з оборони України Німеччині та Великій Британії. За словами Хегсета, це "символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони та безпеки".

Можливість виведення американських військ з Європи

Як писав УНІАН, європейські лідери побоюються, що США виведуть свої війська без попередження. За даними Bloomberg, вони закликали Вашингтон координувати будь-які плани зі скорочення американського військового контингенту на континенті.

Відповідні побоювання були висловлені на тлі повідомлень про те, що США планують вивести зі Східної Європи до 10 тисяч своїх військових.

Видання NBC News повідомило, що адміністрація Трампа хоче, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за власну оборону. Це дасть змогу Вашингтону зосередити свої військові ресурси на Китаї та на інших пріоритетах.

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