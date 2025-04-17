Ще у лютому 2022 року ця територія виглядала як звичайна житлова зона, але зараз там працює спецтехніка і понад 100 кранів одночасно.

Китай активно будує новий військовий об’єкт, масштаб якого може перевершити Пентагон - найбільшу офісну будівлю у світі. Комплекс, неофіційно названий "Військовим містом Пекіна", розташований за кілька кілометрів на південний захід від китайської столиці, пише Business Insider.

Попри відсутність видимих військових сил навколо, американська розвідка припускає, що об’єкт може бути новим командним центром на випадок воєнного конфлікту, а також виконувати функцію ядерного бункера. Це відбувається на тлі стрімкого зростання китайського ядерного арсеналу, який у найближчі десять років здатен зрівнятись із американським.

Зміна балансу в регіоні

Активізація Китаю у Східно- та Південно-Китайському морях, зокрема біля Тайваню, Японії та Філіппін, спонукала США до посилення впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вашингтон проводить спільні військові навчання з союзниками, готуючи їх до координації дій у разі загрози.

Відео дня

Китай, у свою чергу, збільшив частоту військово-морських та повітряних операцій поблизу Тайваню. На думку американських військових, ці маневри виглядають не як навчання, а як "репетиції" силового об’єднання з островом.

У відповідь Тайвань зміцнює оборону, оскільки Пекін вважає демократичну острівну державу частиною своєї території.

Супутникові дані та будівництво

Уперше про будівництво повідомила Financial Times у січні 2024 року. Супутникові знімки вказували на ділянку довжиною майже 4 км. У лютому 2022 року ця територія виглядала як звичайна житлова зона поблизу водосховища Чунцин. До лютого 2023 року більшість житлових споруд було знесено, підготовка до масштабного будівництва тривала.

До червня 2024 року на місці вже з’явились нові дороги, тунелі та під’їзди до головної ділянки, де, ймовірно, буде розташована центральна будівля комплексу.

Об’єкт під суворою охороною

Жодних згадок про будівництво на китайських урядових сайтах немає. Посольство Китаю заявило, що не володіє інформацією про новий об’єкт. Доступ до території суворо обмежено: встановлені заборонні знаки для дронів і зйомки, пішохідні стежки перекриті, а один із контрольно-пропускних пунктів блокує вхід на задню частину майданчика.

Брейді Афрік, заступник директора зі зв’язків зі ЗМІ та дизайну даних Американського інституту підприємництва, опублікував у X серію супутникових зображень, які демонструють стрімкі темпи будівництва протягом одного року.

Колишній високопоставлений американський розвідник повідомив Financial Times, що новий об’єкт потенційно замінить штаб-квартиру в Western Hills, збудовану ще за часів холодної війни:

"Розмір, масштаб і частково заглиблені характеристики нового об’єкта свідчать про те, що він замінить комплекс Western Hills як основний об’єкт військового командування".

Окрім командної функції, центр може бути надійним укриттям для китайського керівництва у разі конфлікту. Об’єкт може запропонувати "більшу безпеку проти американських боєприпасів, що руйнують бункери".

Ренні Бабіарц, екс-аналітик зображень у Національному геопросторовому розвідувальному агентстві США, звернув увагу, що на супутникових знімках видно близько 100 кранів, які будують підземні споруди та проходи.

Китайський дослідник, також у коментарі Financial Times, додав:

"Майже в 10 разів більший за Пентагон, він відповідає амбіціям Сі Цзіньпіна перевершити США. Ця фортеця служить лише одній меті, яка полягає в тому, щоб служити бункером кінця світу для все більш досконалої та боєздатної армії Китаю".

Новий об’єкт - ще один крок у межах масштабної військової модернізації Китаю. Народно-визвольна армія планує завершити її до 2027 року.

Станом на середину 2024 року, за даними Пентагону, Китай мав понад 600 розгорнутих ядерних боєголовок. Очікується, що до 2035 року ця кількість зросте до 1500 - майже до рівня США.

Китай готується до війни проти США

Як писав УНІАН, Китай стрімко нарощує свій військовий потенціал у космосі, аби мати можливість знищити американські супутники на початку конфлікту. За останні 10 років китайська активність у космосі зросла на 620%.

Також ми розповідали, що розв’язана Дональдом Трампом торговельна війна з Китаєм вкладається в один із ймовірних сценаріїв початку війни між ними. Сварка через митні бар’єри може перерости у протистояння в інших вимірах, зокрема у дипломатичному, а потім і військовому.

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