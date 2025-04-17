За словами держсекретаря США, центр суперечить принципам, які мають відстоювати американці.

Керівництво Державного департаменту США ліквідувало Центр, який викривав пропаганду авторитарних режимів. Зокрема такий центр назвали "загрозою для свободи слова". Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає сайт Держдепартаменту.

За його словами, протягом останніх десяти років "американців обмовляли, звільняли, звинувачували і навіть ув'язнювали за те, що вони просто висловлювали свою думку". Рубіо запевнив, що "сьогодні це закінчиться".

"Я оголошую про закриття відділу Державного департаменту з протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню (R/FIMI), раніше відомого як Центр глобальної взаємодії (GEC). Він коштував платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік і активно замовчував та цензурував голоси американців, яким вони мали служити", - зауважив держсекретар.

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Політик вважає, що центр суперечить принципам, які мають відстоювати США, тому "немислимо", аби таке відбувалося в Америці.

Водночас виконавчий директор Фонду "За свободу онлайн" Майк Бенц заявив, що Держдепартамент 16 квітня відправив у відпустку всіх 30 штатних співробітників R/FIMI, а також ліквідував всі 50 штатних посад й направив до Конгресу повідомлення про те, що R/FIMI зупиняє свою роботу та його фінансування у розмірі 65 млн доларів.

Відомо, що центр глобальної взаємодії (GEC) було створено у 2016 році. Він займався протидією іноземній пропаганді та дезінформації, яка походила з Росії, Китаю, Ірану, а також Північної Кореї.

Російська пропаганда і війна в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, раніше російська пропаганда "засвітила" військову ціль у Москві. Йдеться про пункт управління дронами, що б'ють по Україні. Зазначається, що такий ролик викликав критику навіть з боку російських "воєнкорів".

Також у Росії повідомляли, що Україна начебто уразила енергооб'єкти у РФ та на окупованих територіях, попри "енергетичне перемир'я". Водночас у Генштабі ЗСУ прокоментували таку інформацію та наголосили, що це є черговим фейком окупантів.

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