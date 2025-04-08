Експерти пояснили, що йдеться про передові підрозділи, які ввели на знак єдності НАТО.

США зараз тримають у Європі 100-тисячний військовий контингент. Про це повідомляє Defence Express, аналізуючи чутки про намір США вивести 10 тисяч військових із Польщі та Румунії.

"Трамп почав з виведення передових сил, які розгорнуті у межах операції Atlantic Resolve, яку запустили для стримування РФ. Стратегія Дональда Трампа зменшити внесок США в обороноздатність Європи, а за фактом руйнування всієї архітектури безпеки, вимальовується все чіткіше", - пишуть журналісти.

Скільки у США військ у Європі

Уточнюється, що основний бойовий сухопутний компонент у Європі зведено до 5 армійського корпусу зі штабом у польській Познані. Його підрозділи перебувають у Німеччині. Йдеться про 2-й кавалерійський полк (бригадного складу) у Фільзеку, 41-шу артилерійську бригаду в Графенвері та 12-ту бригаду армійської авіації в Каттербаху.

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Журналісти нагадали, що в італійській Вінцензі базується 173-тя повітряно-десантна бригада. Також США мають додаткові сили в Польщі та Румунії, які були розгорнуті в рамках операції Atlantic Resolve, що стартувала після анексії Криму.

"Усі всі американські сили у Європі зведені у ротаційну бронетанкову бригадну групу (ABCT), дві піхотні (IBCT), одна постійна інша на ротаційній основі, а також одну постійну Stryker-бригаду (SBCT)", - повідомили журналісти.

Також зазначено, що США тримають у Європі повітряні сили: по дві ескадрильї F-35 і F-15E у Великій Британії, три ескадрильї F-16 в Італії та Німеччині, а також низку ключових авіабаз. Крім того, в італійському Неаполі розташований штаб американського Шостого флоту.

Кого США можуть вивести з Європи

На думку експертів, коли йдеться про плани вивести американських військових із Румунії та Польщі, мається на увазі ротаційні бригадні групи. У Польщі з жовтня 2024 року перебуває 1-ша ABCT зі складу 3-ї піхотної дивізії в рамках Atlantic Resolve. А в Румунії - 3-тя бригадна бойова група 10-ї гірської дивізії, яка має завершувати свою 9-місячну ротацію.

"Варто розуміти, що Atlantic Resolve, з точки зору реальних сил, є більш символічною операцією. А от її завершення точно стане справжнім сигналом політики Вашингтона. Бо це були передові підрозділи на випадок, якщо РФ атакує ці країни, такою собі демонстрацією прапора та попередженням не атакувати", - додали журналісти.

Виведення американських військових з Європи

Як писав УНІАН, раніше з'явилася інформація про те, що США планують вивести зі Східної Європи до 10 тисяч своїх військових. Підрозділи, що розглядаються, є частиною з 20 тисяч військовослужбовців, яких адміністрація колишнього президента США Джо Байдена розгорнула 2022 року для зміцнення оборони країн, що межують з Україною.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що США виводять свої війська з аеропорту в Польщі, проте військові, як і раніше, залишаються в країні. Польща вказала американським солдатам бази, де їх зможуть прийняти. Вони будуть розміщені в інших місцях на території країни.

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