Рішення Баффета стало несподіванкою для всіх у компанії. Про плани мільярдера знали лише його діти.

У суботу, 4 травня, мільярдер, інвестор Воррен Баффет оголосив, що залишить посаду генерального директора Berkshire Hathaway наприкінці 2025 року. Його наступником стане Грег Абель, пише The Wall Street Journal.

"Настав час. Грег має стати головним виконавчим директором компанії наприкінці року", - заявив 94-річний Баффет.

Це рішення знаменує завершення однієї з найвідоміших глав в історії американського бізнесу. Під керівництвом Баффета Berkshire перетворилася з проблемної текстильної компанії на потужний багатогалузевий конгломерат. Щорічні збори в Омасі стали культовою подією для інвесторів.

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Грег Абель, якого Баффет ще у 2021 році назвав майбутнім керівником компанії, отримає контроль над усіма операціями та розподілом капіталу. "Я все ще залишатимуся і, можливо, міг би бути корисним у кількох випадках. Але останнє слово буде тим, що скаже Грег", — зазначив Баффет.

Абель став відомий у Berkshire після інвестиції компанії в MidAmerican Energy у 1999 році. Після ряду придбань він очолив енергетичний бізнес, а в 2018 році став віце-головою Berkshire.

Рішення Баффета було несподіваним, навіть для Абеля. Заяву зробили в завершальні хвилини сесії запитань і відповідей на щорічних зборах. Реакція зали — тиша, а потім оплески.

Про плани Баффета знали лише його діти, Говард і Сьюзен. Сам Говард має стати головою компанії, але без виконавчих повноважень.

"Це був для мене особливий момент, кінець епохи", - поділився Хосе Луїс Флорес, акціонер з Каліфорнії.

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон прокоментував:

"Воррен Баффет уособлює все хороше в американському капіталізмі та самій Америці — інвестування в зростання нашої країни та її бізнесу з чесністю, оптимізмом та здоровим глуздом".

Воррен Баффет і бізнес

Воррен Баффет — один із найвідоміших інвесторів у світі, голова та багаторічний генеральний директор корпорації Berkshire Hathaway. Народився 30 серпня 1930 року в Омасі, штат Небраска.

Його називають "Оракулом з Омахи" за здатність робити точні довгострокові інвестиційні прогнози. Свою кар'єру він почав у молодості, активно купуючи акції та керуючи інвестиційним партнерством. У 1965 році він придбав контроль над Berkshire Hathaway — тоді ще текстильною компанією — і перетворив її на диверсифікований конгломерат, що володіє частками у Coca-Cola, Apple, American Express, Geico, BNSF Railway та багатьох інших.

Баффет відомий своїм скромним стилем життя, філантропією та вірністю принципам ціннісного інвестування, які він успадкував від Бенджаміна Грема.

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