При цьому він висловив своє тверде переконання про те, що Україна має бути членом альянсу.

Якщо Захід перебуває у нерішучості щодо вступу України до НАТО, тоді він має озброїти її до зубів, щоб убезпечити від зазіхань Росії.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Давоському форумі, передає Укрінформ. "Навколо цього [членства України в НАТО] у столицях немає великого ентузіазму. Тоді є друге рішення: озброїти українців до зубів. Якщо ми щось і зробили неправильно - це те, що ми не озброювали Україну з 2014 по 2022 рік", - констатував екс-генсек альянсу.

Він нагадав, що у 2017-2018 роках у НАТО точилася велика дискусія, і більшість країн-членів висловилися проти поставок летальної зброї Україні, бо це могло спровокувати РФ. "І був президент Трамп, який схвалив рішення доставити в Україну летальну зброю", - акцентував Столтенберг.

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Водночас екс-генсек висловив переконання, що Україну потрібно прийняти в НАТО, і це можна зробити навіть без окупованих Росією територій.

"Найкращі гарантії безпеки для України - це ст. 5, тобто членство в НАТО. Безумовно, це вирішувати країнам НАТО - як може застосовуватися ст. 5. У нас була Західна Німеччина без поширення гарантій на Східну Німеччину. У нас було щось схоже з гарантіями США для Японії - без включення Курильських островів, окупованих Росією. Тому, якщо в нас є політична воля, ми можемо поширити ст. 5 настільки, наскільки захочемо, без територій, тимчасово окупованих Росією", - переконаний Столтенберг.

Вступ України до НАТО

22 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі чотири країни НАТО проти вступу України, однак президент США Дональд Трамп може вплинути на супротивників цього рішення. Він зазначив, що деякі держави заявляли, що Україна буде в НАТО, проте "це були неправдиві слова, тому що проходили десятиліття, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно".

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