За словами Кос, вона має намір зробити все можливе, щоб Україна стала членом ЄС, можливо, навіть до 2030 року.

Єврокомісар з питань розширення, східного сусідства, відновлення України, словенка Марта Кос вважає, що Євросоюз існує для того, щоб забезпечити мир у Європі.

"Це не те, що приходить просто так, а те, за що потрібно боротися", - заявила вона в інтерв'ю DW.

Одним із прикладів такої боротьби для Кос є Україна.

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"Дивно, що українці роблять сьогодні. Поки на їхню країну падають бомби, вони ведуть переговори про вступ до ЄС і проводять необхідні реформи - а реформ попереду ще дуже багато", - зазначила єврокомісар.

За словами Кос, вона має намір зробити все можливе, щоб Україна стала членом ЄС, можливо, навіть до 2030 року.

Важливою проблемою для країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу вона назвала агресивну російську пропаганду, наводячи як приклад Молдову:

"Вони вкладають мільйони євро, щоб перешкодити Молдові піти європейським шляхом. Вони дуже агресивні і поширюють брехню, намагаючись переконати громадян країни, що "якщо ви підете європейським шляхом, то буде така ж війна, як в Україні. Якщо ви станете членом ЄС, то ви втратите свою ідентичність". Я родом із країни, яка менша за Молдову, і насправді членство в ЄС зберігає нашу ідентичність".

Вступ України до ЄС

Раніше Марта Кос заявила, що попри всі виклики, мета України стати членом Європейського Союзу до 2030 року залишається реальною.

За її словами, "Україна справді дуже-дуже швидко просувається", але потрібно зважати на те, що є кандидати із Західних Балкан, які чекають на початок переговорів уже 20 років.

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