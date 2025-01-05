Обидва були у пункті постійного дислокації, по якому вдарили українські військові у грудні.

Сили оборони України ліквідували російських підполковників Валерія Терещенка та Павла Малєцького внаслідок ракетного удару по командному пункту окупантів у Льгові.

Як повідомляє російський Telegram-канал "Офицерская Хоккейная Лига", Терещенко - підполковник 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії, окремі підрозділи якої були розміщені на Курському напрямку.

Його "задвохсотили" у місті Льгов під час удару по пункту постійної дислокації та управління, звідки здійснювалася організація та координація дій підрозділів, що діяли на Курщині. Терещенко брав безпосередню участь у війні проти України з жовтня 2022 року.

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Малєцький - командир 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії.

Удар по Льгову - останні новини

У результаті удару Збройних сил України по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗС РФ у місті Льгов Курської області загинули майже два десятки військовослужбовців РФ, майже всі – офіцери.

Льгов знаходиться за 28 кілометрів від державного кордону України, отже туди досягає як ствольна, так і реактивна артилерія. Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, удар був завданий з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

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