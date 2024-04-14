Загалом 51% молодих людей Франції заявили, що готові воювати, якщо потрібно буде захищати інтереси своєї країни.

У Франції провели опитування, яке свідчить, що 51% молоді країни готові брати до рук зброю та воювати в Україні, якщо це буде потрібно для захисту інтересів їхньої держави. Про це йдеться в результатах опитування, яке було проведено на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS).

Відомо, що DGRIS та IRSEM - це органи, які функціонують у структурі Міноборони Франції. Опитування було проведено серед 2300 французів, яким від 18 до 25 років. Його опублікували 12 квітня, проте воно проводилося ще влітку 2023 року.

Коли в них запитали, якби захищати Францію довелось під час участі у війні в Україні, чи б пішли вони воювати за свою країну, на що 51% французьких молодих людей відповіли "так". Серед них 17% дали впевнену відповідь, ще 34% заявили "напевно так".

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Також було схоже питання, але без згадки України, чи будуть вони захищати Францію, 57% опитуваних відповіли, що готові захищати Францію у разі можливої війни.

Своєю чергою 62% респондентів вважають, що потрібно відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.

Відправлення західних військ в Україну: що відомо

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає варіанту відправлення іноземних військ в Україну. За його словами, наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент".

"Можливо, в якийсь момент - я не хочу цього, я не буду брати на себе ініціативу - нам доведеться провести операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити", - наголосив Макрон.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський прокоментував таку ініціативу Макрона. За його словами, якщо західні війська навчатимуть українських бійців на території нашої держави, то це буде набагато швидше, ніж відправляти захисників за кордон.

"І також тут вони повинні отримати бойовий досвід, на цій техніці. Тому що одна історія, коли ви на цій техніці в мирній державі, а інша - на полі бою. Друге: побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах, під землею. Це працює, навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше. Деякі екземпляри техніки, яку ми відправляємо на ремонт, назад отримуємо через три місяці. Також ми за пропозицію ініціативи бути на кордоні. Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони таке пропонують і будуть приїжджати, ми тільки будемо підтримувати", - наголосив глава держави.

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