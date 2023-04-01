Франциска госпіталізували кілька днів тому.

Папа Римський Франциск виписаний з лікарні, куди його госпіталізували три дні тому. Виходячи з лікарні, він посміхаючись заявив, що "все ще живий".

Папу Римського госпіталізували через утруднене дихання. Лікарі діагностували бронхіт, пише Бі-бі-сі. У Ватикані заявили, що Франциск на антибіотиках і буде виписаний 1 квітня, якщо його результати аналізів будуть хорошими.

"Я не боюся, я ще живий", - прокоментував Папа.

Майбутній тиждень буде для глави Католицької церкви завантаженим, оскільки 9 квітня святкується Великдень. А в ці вихідні пройде служба до Вербної неділі, але прес-секретар Ватикану Маттео Бруні вже попередив, що Папа не буде присутнім.

Здоров'я Папи Римського

Папу Римського госпіталізували 29 березня через респіраторну інфекцію.

А в останні кілька місяців понтифік користувався інвалідним кріслом. Він не міг нормально ходити через біль в коліні.

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