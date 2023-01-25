Понтифік підкреслив, що одностатеві стосунки грішні, проте відсутність милосердя один до одного - ще більший злочин.

Папа Римський Франциск публічно підтримав ЛГБТ-спільноту та розкритикував закони, які припускають за одностатеві стосунки кримінальну відповідальність.

У своєму інтерв'ю Associated Press глава католицької церкви підкреслив, що гомосексуалістом - це не злочин. Він заявив, що відсутність милосердя в суспільстві також грішна.

"Бути гомосексуалістом - це не злочин. Це не злочин, так, але це гріх. Добре, але спочатку треба провести відмінність між гріхом та злочином. Також гріхом є відсутність милосердя один до одного", - підкреслив понтифік.

Папа Римський згадав, що наразі деякі єпископи католицької церкви підтримують криміналізацію та дискредитацію ЛГТБ-відносин. Він засудив таку думку й нагадав, що "Бог любить нас такими, якими ми є".

Раніше слова про підтримку гомосексуальних пар з боку Папи Римського також пролунали в документальному фільмі "Франциск" режисера Євгена Афінеєвського. Тоді понтифік підтримав права гомосексуальних пар в сім'ї.

Однак пізніше у Ватикані заявили, що коментарі Папи Римського Франциска щодо цивільних одностатевих союзів були вирвані з контексту.

Ставлення Папи Римського до війни в Україні

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну риторика Папи Римського з приводу війни викликала певні суперечки. На початку листопада понтифік потрапив у гучний скандал, заявивши, що жорстокість, з якою російські військовослужбовці діють в Україні, не властива російському народу. Ці слова обурили посла України в США.

Але вже в рамках свого різдвяного привітання Папа Римський Франциск направив окреме послання українцям. Він закликав вжити кроків для досягнення миру в Україні й попрохав за це молитися. Також Франциск назвав війну в Україні злочином проти Бога та людства

Раніше глава католицької церкви пропонував стати посередником у переговорах України та Росії. Але Москві така ідея не сподобалася.

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