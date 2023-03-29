В нього діагностували респіраторну інфекцію.

Папу Франциска госпіталізують на декілька днів. Обстеження показали в нього респіраторну інфекцію.

"В останні дні Папа Франциск скаржився на деякі труднощі з диханням і сьогодні вдень він відправився в Поліклініку Агостіно Джемеллі, щоб пройти деякі медичні обстеження. Результати цих обстежень показали респіраторну інфекцію (за винятком Covid-19), яка потребуватиме кілька днів відповідної лікарняної медичної терапії. Папа Франциск зворушений багатьма отриманими повідомленнями і висловлює свою вдячність за близькість і молитву", – наводить CNN слова речника Ватикану Маттео Бруні.

Зазначається, що останнім часом Папа Франциск має проблеми зі здоров'ям. Його помічали на публіці із паличкою. Крім того, час від часу він пересувається в інвалідному візку через біль у правому коліні.

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Заяви Папи Франциска про Україну

У середині березня 2023 року Папа Франциск закликав людей не забувати молитися за жителів України, які страждають від воєнних злочинів РФ. Таку заяву він зробив після зустрічі з українськими біженцями.

Раніше понтифік заявив, що не їде з візитом до Києва через позицію Росії. За його словами, він готовий поїхати до української столиці, проте за умови, що відвідає і Москву.

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