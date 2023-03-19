Перед цим Папа Римський зустрівся з біженцями, в тому числі й українськими.

У своєму недільному зверненні до прочан у Ватикані Папа Римський Франциск закликав не забувати молитися за український народ.

"Браття і сестри, не забуваймо молитися за мученицький український народ, який і далі потерпає від воєнних злочинів", – сказав Франциск, передає Vatican News. Також Папа висловив співчуття жертвам землетрусу в Еквадорі.

Перед цим Папа Римський зустрівся з біженцями, в тому числі й українськими, які приїхали до різних країн Європи в рамках ініціативи гуманітарних коридорів.

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"Між вами є багато українських біженців. Їм хочу сказати, що Папа не зрікається шукати мир, не перестає покладати надію на мир і молитися за нього. Роблю це для вашої багатостраждальної країни і для інших, які страждають від війни; тут є багато людей, які втекли від інших війн", – сказав Франциск на зустрічі з біженцями.

Папа Римський і війна в Україні

Ватикан засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну. При цьому Папа Римський не раз пропонував свою кандидатуру в якості посередника для переговорів між Україною і РФ. Проте ця пропозиція не знайшла відгуку у Кремля.

Крім цього Франциск відзначився низкою суперечливих заяв про війну. Так він заявив, що російські військові не настільки жорстокі, щоб коїти воєнні злочини в Україні. Також він заявив, що Захід нібито спровокував Путіна на вторгнення в Україну.

При цьому в одному з інтерв'ю він натякнув, що був причетний до обміну військовополоненими між РФ й Україною.

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