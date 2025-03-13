Дуда нагадав, що Росія навіть не вагалася, коли перекидала свою ядерну зброю в Білорусь.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав США перенести американські ядерні боєголовки, що зберігаються в Західній Європі або США, на територію Польщі як стримувальний фактор проти майбутньої російської агресії.

В інтерв'ю Financial Times Дуда заявив, що нещодавно обговорював цю пропозицію з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України.

"Кордони НАТО зсунулися на схід у 1999 році, тому 26 років потому інфраструктура НАТО також має бути зсунута на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, що справа не тільки в тому, що час настав, а й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут", - сказав він.

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Як зазначає FT, раніше комуністичний режим Польщі розміщував у себе радянські ядерні боєголовки під час холодної війни. Водночас зберігання такої зброї поблизу російських кордонів - цього разу під контролем США - розглядатиметься Кремлем як серйозна загроза.

Дуда сказав, що президент США Дональд Трамп має сам вирішувати, де розміщувати ядерну зброю США, але нагадав про те, що Росія перемістила тактичну ядерну зброю в Білорусь.

"Росія навіть не вагалася, коли перекидала свою ядерну зброю в Білорусь", - сказав Дуда. "Вони ні в кого не питали дозволу".

Дуда також повторив слова польського прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що країна могла б як альтернативу отримати кращий захист від ідеї президента Еммануеля Макрона поширити "ядерну парасольку" Франції на європейських союзників.

Однак він розкритикував висловлене Туском припущення про те, що Польща може створити власний ядерний арсенал. "Щоб мати власний ядерний потенціал, я думаю, потрібні десятиліття", - сказав президент.

Ядерна зброя в Європі

Нагадаємо, внаслідок нової політики Білого дому президент Франції Еммануель Макрон ініціював обговорення з європейськими лідерами можливості використання французької ядерної зброї для захисту Євросоюзу.

При цьому раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава повинна прагнути отримати доступ до ядерної зброї.

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