Політик наголосив, що його країна не буде володіти таким типом зброї.

Німеччина має обговорювати з Францією та Великою Британією спільне використання ядерної зброї.

Про це в інтерв'ю Deutschlandfunk сказав ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, відповідаючи на питання, чи має країна у майбутньому брати участь у ядерному стримуванні разом з Францією. За його словами, це має доповнювати, а не замінювати американську "ядерну парасольку":

"Ми повинні просто стати сильнішими разом з точки зору ядерної оборони в Європі. І саме тому я обговорював це з Еммануелем Макроном в Парижі позаминулого тижня. Зараз ми хочемо почати з узгодження наших ідей один з одним".

Водночас політик підкреслив, що сама Німеччина не може і не повинна мати ядерну зброю, оскільки це заборонено щонайменше двома договорами. "Останній - це договір "Два плюс чотири" 1990 року, в якому Німеччина чітко відмовилася від володіння ядерною зброєю. І це залишиться в силі", - додав Мерц.

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Ядерна зброя у Європі

Нагадаємо, внаслідок нової політики Білого дому президент Франції Еммануель Макрон ініціював обговорення з європейськими лідерами можливості використання французької ядерної зброї для захисту Євросоюзу.

У Міністерстві закордонних справ країни пояснили, що заява Макрона не передбачає спільного використання ядерної зброї, а є нагадуванням про наявність у Франції засобів ядерного стримування.

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