У США закликали Росію та Китай оголосити, що штучний інтелект не має контролювати ядерну зброю.

Представник Державного департаменту США з питань контролю над озброєннями Пол Дін закликав Китай та Росію відповідати заявам Америки та інших країн про те, що лише люди, а не штучний інтелект, прийматимуть рішення щодо розгортання ядерної зброї. За його словами, Вашингтон взяв на себе "чітке та тверде зобов'язання" про повний контроль над ядерною зброєю з боку людини, також це зробили Франція та Велика Британія, пише Reuters.

"Ми вітали б аналогічну заяву з боку Китаю і Російської Федерації. Ми вважаємо, що це надзвичайно важлива норма відповідальної поведінки, і ми вважаємо, що це те, що було б дуже бажаним в контексті P5", - зазначив він під час онлайн-брифінгу, маючи на увазі п'ятьох постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Така заява Діна пролунала тоді, коли адміністрація президента США Джо Байдена намагається провести детальніші обговорення з Китаєм щодо політики ядерної зброї та розвитку штучного інтелекту. Своєю чергою у міністерстві оборони Китаю не відповіли на запит про коментар для Reuters.

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У виданні нагадали, що питання розвитку штучного інтелекту було розглянуто під час перемовин між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Китаю Ван І, які відбулися у Пекіні 26 квітня.

Після чого Блінкен підкреслив, що обидві сторони домовилися провести перші двосторонні перемовини щодо штучного інтелекту найближчими тижнями. Також політик додав, що країни обміняються своїми думками про те, як слід керувати ризиками та безпекою, які пов'язані з цією технологією.

Небезпека ядерної зброї РФ

Як писав УНІАН, нещодавно РФ перемістила тактичну ядерну зброю на територію Білорусі, а саме ближче до країн НАТО. Таким чином російський диктатор Володимир Путін погрожує ширшою військовою конфронтацією з Альянсом через підтримку України.

Також видання Financial Times розповіло про секретні документи, в яких йдеться про те, що Путін відрепетирував ядерний удар на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою.

"Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаний результат не може бути досягнутий звичайними засобами", - зазначив директор Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв.

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