Співучасник британця досі на волі.

52-річного британця Річарда Мастерса, якого звинувачують у сприянні пов'язаному з російським диктатором Володимиром Путіним олігарху Віктору Вексельбергу.

Як повідомляє Sky News, його затримали за запитом влади США. Американські правоохоронці підозрюють Мастерса у сприянні в ухиленні від санкції та відмиванні грошей.

За версією слідства, Мастерс та його передбачуваний російсько-швейцарський спільник Владислав Осипов допомогли підсанкційному російсько-кіпрському олігарху Віктору Вексельбергу "приховати" його яхту. Осипов наразі залишається на волі.

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Міністерство юстиції США заявило, що Мастерс керував яхтовою компанією в Пальма-де-Майорці і 78-метровою яхтою Вексельберга Tango, вартість якої оцінюють в 90 мільйонів доларів, вже після того, як олігарх вперше потрапив під американські санкції в 2018 році.

Стверджується, що Мастерс і Осипов замаскували причетність Вексельберга до яхти, використавши підставні компанії і перейменувавши яхту з Tango на Fanta.

Обом було пред'явлено звинувачення у змові з метою обману, порушенні закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та відмиванні грошей.

Віктор Вексельберг - що відомо про російського олігарха

Віктор Вексельберг – російський підприємець, мільярдер. Він є власником і президентом "Ренова" – російського конгломерату з інтересами в алюмінієвій, нафтовій, енергетичній, телекомунікаційній та багатьох інших галузях. У 2012 році його називали найбагатшою людиною Росії, сьогодні він на 22-му місці в рейтингу російських мільярдерів Forbes.

У квітні 2018 року США ввели санкції проти кількох десятків росіян у зв'язку з анексією Криму, в тому числі – проти Вексельберга. У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, США посилили санкції проти Вексельберга. Також Польща, Австралія, Великобританія і Японія ввели проти нього санкції, заарештувавши його активи і наклавши заборону на поїздки. Крім того, його яхта Tango, що знаходиться в Іспанії, була конфіскована.

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