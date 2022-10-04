З початку цього року найбагатші громадяни Росії збідніли в цілому на $94 млрд.
Більше третини цих втрат припало на останній місяць, випливає з рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
Згідно з рейтингом, лідером за втратами є генеральний директор ПАТ "Северсталь" Олексій Мордашов, який з початку 2022 року позбувся $9,8 млрд (зараз його статок оцінюється в $19,1 млрд).
На другому місці - близький до російського президента Володимира Путіна олігарх, власник інвестиційної групи Volga Group Геннадій Тимченко, який втратив $9,7 млрд, або майже половину своїх статків.
На третьому місці - найбагатший олігарх РФ 2022 року за версією журналу Forbes Володимир Лісін: його статки зменшилися на $9,1 млрд (на даний момент у Лісіна – $ 18,9 млрд).
У процентному співвідношенні лідером за втратами виявився голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг – його статок зменшився більш ніж на 60% і становить зараз $11,2 млрд.
Також майже половину свого статку втратив з початку року Роман Абрамович: він впав з $18 млрд до $9,7 млрд.
Втрати російських олігархів
З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни ЄС, США і Канада ввели цілу низку санкцій проти російських олігархів. Деякі з них перебували в санкційних списках ще з 2014 року після анексії Криму.
Так майно підсанкційних російських олігархів влада кількох країн вже арештувала. Серед арештованого - вілли та інші об'єкти нерухомості, літаки і яхти олігархів.
Наприклад, в Нью-Йорку видали ордер на арешт літаків Boeing 787-8 і Gulfstream G650ER, які знаходяться у власності російського олігарха Романа Абрамовича. Загальна вартість літаків перевищує $400 млн.
Хоча Абрамович не входить в санкційний список США, але знаходиться під санкціями інших країн, включаючи Великобританію. Тому раніше у Португалії заарештували будинок Абрамовича вартістю 10 млн євро.