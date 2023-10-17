Завдання перевезти одним літаком майже три десятки борців-сумоїстів виявилося нездійсненним.

Головна авіакомпанія Японії Japan Airlines була змушена виконати додатковий рейс, аби перевезти занадто важких пасажирів – борців сумо. Про це повідомляє японське відділення CNN.

12 жовтня дві групи із 27 спортсменів-сумоїстів мали вилетіти до південного острова Амамі Осіма на спортивний фестиваль. Проблема полягала в тому, що на згаданому острові аеропорт здатен приймати лише невеликі середньомагістральні лайнери. Тож посадити усіх сумоїстів в один великий "Боїнг" не було змоги.

Відтак авіакомпанія вирішила виділити два окремі літаки під спецпасажирів – один вилітав з аеропорту "Ханеда" у Токіо, другий – з аеропорту "Ітамі" в Осаці.

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Як пізніше розповів CNN представник авіакомпанії, їх непокоїло, що літакам не вистачить палива на рейс, адже доводилося балансувати між загальною вагою пасажирів та вагою палива. Якщо середньостатистичний пасажир важить близько 70 кілограмів, то борці сумо важать в середньому 120 кілограмів.

Самі спортсмени також зізналися журналістам, що для них цей переліт теж не був аж надто легким. Троє борців сумо вагою 140, 130 і 110 кілограмів розповіли, що всі вони сиділи поруч один з одним.

"Мені здається, що середнє місце було найскладнішим. Я жартував про можливі проблеми з перевантаженням, але насправді це перетворилося на проблему. У нас була чудова підтримка, хоча ми трохи втомилися", – сказав один з борців.

Інші курйозні новини про авіаперельоти

Як писав УНІАН, жінка поскаржилася, що її вигнали з літака британської авіакомпанії Jet2 через те, що вона спітніла. Після цього її "тягали по аеропорту", змушували повертати безмитні покупки і допитували на прикордонному контролі. Жінка каже, що кілька днів намагалася зв'язатися з компанією, щоб їй повернули гроші за відпочинок, проте безуспішно.

Також ми розповідали, що рейс мексиканської бюджетної авіакомпанії був відкладений на кілька годин після того, як салон був "захоплений" зграєю комарів. Пасажири літака зробили відео, що стали вірусними в Інтернеті. Вони показали, як комарі кружляють в салоні, а стюардеси несамовито махають руками та заливають повітря засобом від комах у спробах розв’язати проблему.

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