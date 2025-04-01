Європейська комісія готує симетричні торговельні заходи проти Сполучених Штатів Америки. Вони включатимуть нові мита.

Про це пише іспанська газета El Pais, посилаючись на високопоставлене джерело в Європейському Союзі. За його словами, під час обговорень у Брюсселі не виключали й закриття європейського ринку для низки американських товарів та послуг.

"У європейському каталозі заходів у відповідь немає червоних ліній".

Як зазначають журналісти, якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запровадить мита проти країн Євросоюзу, варто чекати на "немислиму" ескалацію торговельної війни.

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Трамп погрожує Євросоюзу митами

​Нагадаємо, раніше американський президент оголосив про намір запровадити 25% мита на товари з Європейського Союзу. Він стверджував, що об'єднання країн було створене, щоб "грабувати Сполучені Штати Америки". ​

Згодом Трамп пообіцяв, що 2 квітня, який він назвав "Днем визволення", оприлюднить масштабний тарифний план. За його словами, взаємні мита стосуватимуться всіх країн, а не певного списку.

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