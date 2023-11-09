Ця пропозиція включатиме національні гарантії з боку держав-членів для залучення фінансування на ринках.

Країни Європейського Союзу розглядають запасний план для надання настільки необхідної допомоги Україні в її боротьбі з Росією на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточний пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро (53,4 мільярда доларів).

За словами людей, знайомих з ходом дискусії, ця пропозиція буде включати національні гарантії з боку держав-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, який включає пакет і вимагає одностайності, пише Bloomberg.

Дружній Кремлю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розраховує на швидке вивільнення принаймні частини з більш ніж 30 мільярдів доларів коштів ЄС для його країни, які блок заморозив минулого року через побоювання з приводу відкату демократії.

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Для України тривалі дебати в Брюсселі з приводу пакету допомоги на наступний рік викликають тривогу, особливо враховуючи, що Конгрес США також зайшов у глухий кут з приводу надання Києву більшої допомоги, особливо військової.

Деякі країни виступають за те, щоб найближчим часом знайти альтернативне рішення для фінансування України, щоб посилити тиск на Орбана, розповіли люди, які говорили на умовах анонімності.

Однак міністр економіки Іспанії Надя Кальвіно, чия країна головує в ЄС, і віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявили в четвер, що вони прагнуть досягти угоди в рамках довгострокового бюджету.

"Нам необхідно домогтися швидкого прогресу в прийнятті кредиту для України. У минулому році ми дійсно обговорювали план Б. Нам вдалося уникнути цього сценарію в минулому році, тому я сподіваюся, що ми зможемо уникнути цього сценарію і в цьому році", - заявив Домбровскіс.

Побоювання з приводу можливого угорського вето і роздуми про те, як його обійти, виникли в той час, коли Будапешт закликав до всебічного обговорення ефективності та стійкості існуючої стратегії ЄС щодо України, яка, як стверджується, не приносить результатів, кажуть люди.

Блокування допомоги Україні Угорщиною

Виступаючи перед законодавцями Європейського парламенту у вівторок, комісар ЄС з бюджету Йоханнес Хан заявив, що блок не може шантажуватися ким-небудь з незгодних членів.

На цьому тижні Угорщина заявила державам-членам, що хоче оцінити обсяг фінансової допомоги і фактори ризику, такі як корупція. Угорщина звинуватила ЄС у спробі шантажувати її, нібито пов'язавши виділення коштів ЄС з благословенням Будапешта на збільшення допомоги Україні – що чиновники ЄС неодноразово заперечували.

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