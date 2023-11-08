США також витратили понад 90% коштів, які були виділені саме на військову допомогу.

США витратили вже 96% коштів, виділених на всі напрямки підтримки України з початку війни, включаючи поставки зброї. Про це повідомив журналістам координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Якщо розглядати всі кошти, понад 60 мільярдів доларів, які ми виділили на допомогу Україні з початку бойових дій, то ми витратили близько 96%. Йдеться про гроші не тільки на військову допомогу, а й на фінансово-економічну підтримку, і гуманітарну допомогу", - сказав він.

За його словами, США також витратили понад 90% коштів, які були виділені саме на військову допомогу.

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"Тепер перед початком зими у Міністерства оборони США залишилося близько 1,1 мільярда доларів на допомогу Києву", - додав Кірбі.

Допомога Україні від США

Конгрес США поки не прийняв річний бюджет, куди входить в тому числі новий пакет військової допомоги Україні. Адміністрація Джо Байдена і представники обох палат Конгресу підкреслювали, що Вашингтон продовжить надавати допомогу Києву.

У вівторок, 7 листопада, демократи в Сенаті США заблокували спроби представників Республіканській партії схвалити законопроект про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, який був прийнятий Палатою представників минулого тижня і не передбачає допомоги Україні.

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