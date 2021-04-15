Глава МЗС заявляє, що таку допомогу мають намір надати низка міжнародних партнерів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Західні партнери нададуть Україні конкретну військово-технічну допомогу, зокрема зброю, в разі масштабних бойових дій з боку Російської Федерації, яка накопичує воєнні сили біля кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"У разі, якщо не дай бог, активні масштабні бойові дії відновляться, то ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів, яка суттєво зміцнить обороноздатність України, і допоможе нам відбити наступ агресора", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що Україна отримає "ще більшу військово-технічну підтримку - конкретну зброю, конкретні розвідувальні дані і конкретні технології, які посиляють здатність України захищатися".

При цьому, міністр прохає не нав'язувати в інформаційному просторі наратив про те, що "повинна приїхати якась американська бригада і буде воювати".

"Це саме те, що зараз розповсюджує російська пропаганда", - наголосив Кулеба.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко