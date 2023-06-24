Міністерство оборони Російської Федерації через 12 годин після початку заколоту Євгена Пригожина вирішило записати звернення до найманців ПВК "Вагнер".
Заява опублікована в телеграм-каналі МО РФ. Російське Міноборони заявляє, що "вагнерівців" "обманом втягнули в злочинну авантюру Пригожина й участі в збройному заколоті".
У Шойгу стверджують, що деякі найманці Пригожина вже нібито звернулися по допомогу, вони хочуть безпечно повернутися в пункти постійної дислокації.
"Просимо проявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок з представниками Міноборони Росії або правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку", - йдеться у зверненні.
Заколот Пригожина - останні новини Росії
Увечері 23 червня ватажок "вагнерівців" Пригожин заявив, що по його найманцях було завдано удару військовими Міноборони РФ. У Шойгу цю інформацію заперечують.
Після цього ватажок ПВК "Вагнера" записав низку аудіо, в яких критикував Шойгу й погрожував розібратися в ситуації в РФ.
Вранці 24 червня Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль військові об'єкти Ростов-на-Дону. Також він опублікував відео, зняте, як стверджується на території штабу Південного військового округу. Він вимагає зустрічі з Шойгу і Герасимовим, інакше - похід "вагнерівців" на Москву.