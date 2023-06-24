Вони просять, щоб найманці "Вагнера" зверталися до МО РФ, їм нібито гарантують безпеку.

Міністерство оборони Російської Федерації через 12 годин після початку заколоту Євгена Пригожина вирішило записати звернення до найманців ПВК "Вагнер".

Заява опублікована в телеграм-каналі МО РФ. Російське Міноборони заявляє, що "вагнерівців" "обманом втягнули в злочинну авантюру Пригожина й участі в збройному заколоті".

У Шойгу стверджують, що деякі найманці Пригожина вже нібито звернулися по допомогу, вони хочуть безпечно повернутися в пункти постійної дислокації.

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"Просимо проявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок з представниками Міноборони Росії або правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку", - йдеться у зверненні.

Заколот Пригожина - останні новини Росії

Увечері 23 червня ватажок "вагнерівців" Пригожин заявив, що по його найманцях було завдано удару військовими Міноборони РФ. У Шойгу цю інформацію заперечують.

Після цього ватажок ПВК "Вагнера" записав низку аудіо, в яких критикував Шойгу й погрожував розібратися в ситуації в РФ.

Вранці 24 червня Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль військові об'єкти Ростов-на-Дону. Також він опублікував відео, зняте, як стверджується на території штабу Південного військового округу. Він вимагає зустрічі з Шойгу і Герасимовим, інакше - похід "вагнерівців" на Москву.

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