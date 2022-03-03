У тому випадку, якщо біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

Українські біженці матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Після того, як тиждень тому Росія почала жорстоку атаку, майже 875 000 людей вимушені були полишити свої домівки в Україні", - йдеться у повідомленні.

Так, понад половина з них (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 - до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС.

ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку.

"Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки. Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну", - повідомляють у відомстві.

Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

Нагадаємо, група іноземних програмістів запустила платформу з пошуку безкоштовного житла в Європі для біженців з України. Так, українські біженці зможуть зв'язатися з європейцями, які готові допомогти з поселенням.

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