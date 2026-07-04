Бізнесмен Вадим Єрмолаєв вийшов із коми після замаху в Монако

Підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв вийшов із стану медикаментозної коми після замаху, вчиненого на нього в елітному житловому районі Монако Ле-Роше.

Український підприємець Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями України, повернувся до тями та вийшов із коми. Динаміка його лікування після вибуху в Монако є позитивною.

Проте стан його супутниці, громадянки України Ганни Насобіної, яка перебувала поруч у момент теракту, залишається вкрай важким. Життя жінки перебуває під постійною загрозою. Медики були змушені провести їй ампутацію обох ніг. Через отримані мінно-вибухові травми та масивну втрату крові, що вимагала неодноразових переливань, пацієнтка ризикує повністю втратити зір, слух та мовленнєві функції.

Як повідомляє видання Nice Matin, стан здоров'я олігарха наразі оцінюють як обнадійливий, проте його супутниця, українка Ганна Насобіна, досі перебуває в критичному стані та перенесла ампутацію кінцівок. Тим часом Інтерпол оголосив у міжнародний розшук головну підозрювану у скоєнні підриву – громадянку України, яка маскувалася під чоловіка.

Відео дня

Окрім дорослих, під час вибуху травми отримав 13-річний син Вадима Єрмолаєва. Підлітка було невідкладно госпіталізовано, проте зафіксовані ушкодження не несуть загрози його життю, наразі його стан стабільний.

Замах на Вадима Єрмолаєва було вчинено ввечері 29 червня, приблизно о 21:00, в престижному районі Монако Ле-Роше. Попередньо встановлено, що зловмисник залишив без нагляду біля входу до житлового будинку сумку, всередині якої було закладено вибуховий пристрій, після чого оперативно зник з місця події.

На початковому етапі розслідування правоохоронні органи Монако вважали, що виконавцем злочину був чоловік. Проте в ході аналізу матеріалів справ та записів камер відеоспостереження слідство встановило, що замах здійснила жінка віком близько 30 років, яка навмисно використовувала чоловічий одяг та елементи маскування.

За офіційними даними Інтерполу, ключовою фігурою та головною підозрюваною в організації та виконанні підриву є 30-річна громадянка України Анастасія Березовська. За наявною оперативною інформацією, останнім часом вона проживала на території Німеччини. На підставі зібраних доказів Березовську офіційно оголошено у міжнародний розшук. Французькі та монакські правоохоронці у взаємодії з європейськими колегами продовжують заходи щодо встановлення її точного місцеперебування та затримання.

Замах на Єромолаєва

Нагадаємо, через вибух у Монако, 29 червня, поранення отримали щонайменше троє людей, серед яких – український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Його супутниця зазнала вкрай тяжких ушкоджень: вибуховою хвилею їй відірвало нижні кінцівки. Інцидент стався напередодні близько 21:00 біля входу до триповерхового будинку, який перебуває на реконструкції, на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фролла, неподалік від кордону з французьким муніципалітетом Босолей. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій було закладено безпосередньо на порозі будівлі.

Зазначимо, Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) 3 липня офіційно оприлюднила інформацію про розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської. Її підозрюють у закладенні вибухового пристрою в Монако, внаслідок детонації якого поранення отримали підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв та члени його родини.

У базі даних організації щодо Березовської випущено "червоне сповіщення" (Red Notice), що є офіційним запитом до правоохоронних органів держав-членів із метою виявлення місця перебування та процесуального затримання особи для подальшої екстрадиції. Зазначається, що таке сповіщення виконує розшукову функцію і не прирівнюється до міжнародного ордера на арешт.

Вас також можуть зацікавити новини: