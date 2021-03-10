8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ / фото REUTERS

Сьогодні під час роботи 46-ї сесії Ради ООН з прав людини Україна приєдналась до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття Іраном літака рейсу PS752.

Читайте такожУ Вірменії опозиція заблокувала парламент і має намір припинити діяльність інших держустанов - ЗМІПро це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«Минуло трохи більше року з часу трагічного збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Внаслідок катастрофи, спричиненої двома іранськими ракетами «земля-повітря», загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату», - йдеться у заяві.

Зазначається, що в лютому спеціальні доповідачі Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому було викладено низку дуже серйозних звинувачень.

«Головним занепокоєнням є те, що було порушено право на життя 176 пасажирів та членів екіпажу. Виходимо з того, що Іран не відповів на цей лист. Порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про цілком неприпустимі переслідування та погрози членам родин деяких жертв», - наголошується у документі.

Автори заяви закликають Іран: невідкладно надати відповідь на лист спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Агнес Калламар; негайно припинити переслідування та залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами; забезпечити повне та прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство як частину його обов’язку забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії; надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії.

Збиття літака МАУ в Ірані

  • 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

  • Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито «внаслідок ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

  • У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

  • 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

  • Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном буде вичерпано.

  • В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака МАУ не викликає довіри.

  • 22 грудня іранське інформагентство Tasnim повідомило, що іранські слідчі під час відеоконференції надали представникам інших країн, чиї громадяни стали жертвами катастрофи, технічний звіт про збиття літака МАУ.

  • 23 грудня Єнін заявив, що Україна не отримувала від Ірану звіт про збиття літака.

  • 24 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив занепокоєння, що Іран зволікає з переговорним процесом. Він також сказав, що Україна не отримала від Ірану технічний звіт щодо літака МАУ.

  • 28 грудня в Ірані знову заявили, що передали Україні технічний звіт про збиття літака МАУ.

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Автор: Тамара Отовська