Минулого місяця спеціальні доповідачі Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому було викладено низку дуже серйозних звинувачень.

Сьогодні під час роботи 46-ї сесії Ради ООН з прав людини Україна приєдналась до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття Іраном літака рейсу PS752.

Читайте такожУ Вірменії опозиція заблокувала парламент і має намір припинити діяльність інших держустанов - ЗМІПро це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«Минуло трохи більше року з часу трагічного збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Внаслідок катастрофи, спричиненої двома іранськими ракетами «земля-повітря», загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату», - йдеться у заяві.

Зазначається, що в лютому спеціальні доповідачі Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому було викладено низку дуже серйозних звинувачень.

«Головним занепокоєнням є те, що було порушено право на життя 176 пасажирів та членів екіпажу. Виходимо з того, що Іран не відповів на цей лист. Порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про цілком неприпустимі переслідування та погрози членам родин деяких жертв», - наголошується у документі.

Автори заяви закликають Іран: невідкладно надати відповідь на лист спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Агнес Калламар; негайно припинити переслідування та залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами; забезпечити повне та прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство як частину його обов’язку забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії; надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії.

Збиття літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито «внаслідок ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном буде вичерпано.

В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака МАУ не викликає довіри.

22 грудня іранське інформагентство Tasnim повідомило, що іранські слідчі під час відеоконференції надали представникам інших країн, чиї громадяни стали жертвами катастрофи, технічний звіт про збиття літака МАУ.

23 грудня Єнін заявив, що Україна не отримувала від Ірану звіт про збиття літака.

24 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив занепокоєння, що Іран зволікає з переговорним процесом. Він також сказав, що Україна не отримала від Ірану технічний звіт щодо літака МАУ.

28 грудня в Ірані знову заявили, що передали Україні технічний звіт про збиття літака МАУ.

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Автор: Тамара Отовська