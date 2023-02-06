Землетрус в Туреччині не вплинув на ядерну та радіаційну безпеку, зазначили у МАГАТЕ.

Кількість жертв потужного землетрусу, який стався в Туреччині і Сирії в понеділок, 6 лютого, перевищила 2300 осіб.

Землетрус у Туреччині та Сирії сьогодні був одним із найсильніших у цьому районі за понад століття, повідомляє CNN. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заявила, що запускає негайну грошову допомогу зі свого надзвичайного фонду реагування на стихійні лиха, щоб допомогти зусиллям з надання допомоги в обох державах.

Сьогоднішні землетруси не вплинули на ядерну і радіаційну безпеку в Туреччині, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в мікроблозі Twitter.

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"На цей момент землетруси не вплинули на ядерну та радіаційну безпеку в Туреччині", - йдеться у повідомленні.

В агентстві також запевнили, що поки немає жодних проблем, пов’язаних із радіологічною безпекою та захистом радіоактивних джерел. Землетрус не вплинув також і на атомні станції, що будуються в країні.

Землетрус в Туреччині та Сирії - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, на південному сході Туреччини сталося кілька землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6. Землетрус також був у Сирії. Спочатку з'явилася інформація, що жертвами землетрусів стали понад 200 осіб.

Пізніше стало відомо, що у Туреччині загинули щонайменше 1498 осіб, а понад 8 тисяч - постраждали.

Міністерство закордонних справ України координує з турецькою стороною питання щодо відправки великої групи рятувальників для надання допомоги в подоланні наслідків потужних землетрусів. За відомостями МЗС, після трагедії в Туреччині десятки наших земляків не виходять на зв'язок.

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