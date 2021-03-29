Скандальний депутат російської Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський завив по-вовчому в прямому ефірі телеканалу «Росія 1».
Відео користувачі публікують в YouTube.
Читайте такожЖириновський запропонував продати за кордон мумію ЛенінаТаким чином Жириновський запропонував свій сценарій поведінки глав США, Росії та Китаю – Джо Байдена, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна – на випадок, якщо світ опиниться на порозі війни.
«Коли світ підійде до останньої межі, коли небезпека, ось-ось війна почнеться, вони втрьох повинні завити по-вовчому: Джо, Сі та наш президент. Показую, як», - сказав Жириновський й почав вити.
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