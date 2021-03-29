Жириновський завив по-вовчому в прямому ефірі (відео)

Одіозний депутат продемонстрував, як повинні будуть себе повести Байден, Путін та Цзіньпін, якщо світ опиниться на порозі війни.

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