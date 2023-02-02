Директор Bellingcat Христо Грозєв прожив у Відні майже 20 років. Але вона наповнена представниками російських спецслужб і журналіста попередили про небезпеку.

Болгарський журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев змушений переїхати з Австрії, де він жив майже 20 років. Причиною цього стала ймовірна загроза з боку російських спецслужб, представниками яких заповнено Відень.

Про це пише The Moscow Times посилаючись на статтю віденської щоденної газети Falter. "Я підозрюю, що в місті більше російських агентів, інформаторів і посіпак, ніж поліцейських", - сказав Грозєв виданню.

Журналіст був змушений скасувати своє заплановане повернення до Відня після поїздки в США після того, як джерела в розвідці попередили його про небезпеку в разі повернення.

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Відзначається, що директор Bellingcat Грозєв зіграв провідну роль в низці найгучніших розслідувань групи, у тому числі в справі про отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки в 2018 році в британському місті Солсбері, а також про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у 2020 році під час внутрішнього авіарейсу в Сибіру.

У грудні Росія оголосила Грозєва в розшук, що викликало обурення в рідній країні журналіста-Болгарії.

"Мене вважають злочинцем, але я не можу захищатися, бо не знаю, за що. І, мабуть, вони хочуть дати зрозуміти [мені], що точно знають, де я живу", - сказав Грозєв в інтерв'ю Falter.

У липні ФСБ Росії заявила, що Грозєв був причетний до нібито операції української розвідки щодо викрадення російських бойових літаків, але не повідомила, чи пред'явила вона в кінцевому підсумку кримінальне обвинувачення журналісту заочно.

Грозєв відкинув звинувачення і звинуватив російську внутрішню розвідку в підробці доказів на підтримку своїх тверджень.

Російські шпигуни в Європі

Відень відомий як центр міжнародного шпигунства. За деякими даними, у місті може перебувати до 7 тисяч співробітників іноземних розвідок. Особливо "по-домашньому" ще з радянських часів там почуваються російські спецслужби .

Нагадаємо, 2 лютого Австрія видворила з країни чотирьох російських дипломатів. Однак у Відні не розкривають, чи пов'язане вигнання росіян з погрозами Грозєву, нещодавнім візитом президента Австрії в Україну або ж має інші підстави.

А в грудні правоохоронці у Відні затримали сина російського дипломата з громадянством Греції. Чоловіка підозрює у шпигунстві на користь Російської Федерації. Слідчі вважають, що в шпигуна було завдання відстежувати реакцію на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Розслідування Христо Грозєва і Bellingcat - що відомо

Як повідомляв УНІАН, журналіст з'ясував, що шпигуни з РФ, яких у листопаді затримали на території Швеції, раніше жили в одному будинку зі співробітниками Головного розвідувального управління Росії.

Грозев також розповів, чим займався терорист Ігор Стрєлков-Гіркін у російській армії: "Команда Bellingcat роками вивчала матеріали про підозрюваних у катастрофі MH17. Що стосується місцезнаходження Гіркіна: він не воює на фронті в Україні, а працює в російській армії. Він навчає і вербує добровольців на війну".

У кінці жовтня Грозев детально розповів про росіян, які наводять ракети на Україну. Це молоді люди зі спеціалізованою освітою. Від них не очікуєш вбивств сотень мирних жителів. Вони абстрагуються від своєї роботи в звичайному житті й не усвідомлюють наслідків своїх злочинів.

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