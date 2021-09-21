У Скотланд-Ярді назвали ім'я російського шпигуна, підозрюваного у причетності до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Поліція Великобританії у вівторок, 21 вересня, підтвердила пред'явлення звинувачень третій людині у зв'язку з розслідуванням отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році.

Як пише "Радіо "Свобода", у Скотланд-Ярді заявили, що вдалося зібрати достатньо доказів, щоб висунути звинувачення людині, відомій як Сергій Федотов, у змові з метою вбивства, замаху на вбивство, володінні та використанні хімічної зброї та завданні тяжкої шкоди здоров’ю.

При цьому, за даними поліції, "Сергій Федотов" – це вигадане ім’я для "Дениса Сергеєва, який є членом російської військової розвідки ГРУ".

Читайте такожБудинок Скрипаля в Солсбері виставляти на продаж: названо умову (відео)"Ми не проситимемо в Росії екстрадиції цих людей, адже російська конституція не передбачає екстрадиції власних громадян. Росія чітко дала це зрозуміти у відповідь на запити щодо екстрадиції в інших справах. Якщо ця позиція зміниться, буде зроблений запит на екстрадицію", – йдеться у повідомленні поліції.

Водночас Скотланд-Ярд заявляє про отримання Європейського ордеру на арешт. Це означає, що підозрюваний буде заарештований при поїздці до будь-якої з країн, де цей ордер діє.

Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні "Новичком" 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері. Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

Автор: Інна Андаліцька