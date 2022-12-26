У Російській Федерації оголосили в розшук Христо Грозєва — відомого журналіста і розслідувача Bellingcat. Його картка з'явилася в базі даних Міністерства внутрішніх справ РФ.
Про це повідомив портал "Медіазона". Співробітники видання виявили Грозєва в переліку особистостей, яких прагнуть упіймати російські силовики. У базі даних сказано, що розслідувач "розшукується за статтею КК". Однак за якою саме, в картці не згадується.
Уточнення з цього приводу зробило пропагандистське видання "РІА Новини". Джерело порталу нібито розповіло, що проти Грозєва порушили кримінальну справу "про поширення фейків про російську армію". А до цього розслідувача визнали "іноземним агентом".
Останні розслідування Грозева
Журналіст з'ясував, що шпигуни з РФ, яких у листопаді затримали на території Швеції, раніше жили в одному будинку зі співробітниками Головного розвідувального управління Росії.
Грозєв також розповів, чим займався терорист Ігор Стрєлков-Гіркін у лавах армії окупантів: "Команда Bellingcat роками вивчала матеріали про підозрюваних у катастрофі MH17. Що стосується місцезнаходження Гіркіна: він не воює на фронті в Україні, а працює в російській армії. Він навчає і вербує добровольців на війну".
В кінці жовтня Грозєв детально розповів про рашистів, які наводять ракети на Україну. Це молоді люди зі спеціалізованою освітою. Від них не очікуєш вбивств сотень мирних жителів.