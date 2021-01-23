Сьогодні по всій Росії проходять мітинги з вимогою звільнення опозиціонера.

Російська влада може знову спробувати отруїти опозиціонера Олексія Навального, а його доля залежить від мітингів у Росії.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав представник міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв, який займався розслідуванням замаху на Навального.

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Відповідаючи на питання, чи можлива нова спроба отруєння Навального, яка стане третьою за рахунком, Грозєв відповів ствердно.

"Дуже можлива. Я думаю, ФСБ і Кремль хочуть подивитися на реакцію частини народу на арешт Навального, і в результаті ухвалять рішення, як з ним далі. І чим більше вони побачать сьогодні людей на вулиці, тим безпечніше буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються", - сказав він.

Мітинги в Росії на підтримку Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального. Зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

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Автор: Юрій Годован