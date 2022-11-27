Христо Грозєв виявив, що подружня пара, затримана в Швеції за підозрою в шпигунстві, володіє в Москві квартирою в тому ж будинку, що і публічно "засвічені" агенти ГРУ.

Представники російських спецслужб раз по раз провалюються через публічну доступність даних, за якими можна простежити їх зв'язку.

Про це написав у Twitter творець розслідувальної групи Bellingcat Еліот Хіггінс.

За словами Хіггінса, один з керівників Bellingcat Христо Грозєв виявив, що подружня пара, затримана 22 листопада в Швеції за підозрою в шпигунстві, з 1999 року володіє в Москві квартирою в тому ж будинку, що і публічно "засвічені" агенти і керівники ГРУ РФ.

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Раніше в ЗМІ були названі імена затриманих-це Сергій Скворцов і Олена Кулькова. За доступними даними, вони і члени їх сім'ї з 1999 року є власниками квартири в Москві за адресою вул.Зорге, 36.

У цьому ж будинку одна з квартир належить співробітнику військової розвідки ГРУ Денису Сергєєву, якого підозрюють в отруєнні у Великобританії Сергія Скрипаля. Хіггінс зазначив, що Сергєєв під ім'ям Сергія Федотова в 2015 році брав участь в отруєнні болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

Інша квартира в тому ж будинку належить генерал-майору Андрію Авер'янову, який очолює військову частину 29155 ГРУ, вона ж "161 навчальний центр", в якому проходять підготовку співробітники ГРУ.

Ще одна квартира за адресою вул.Зорге, 36, належить генерал-майору ГРУ Андрію Ілліченку.

Точно невідомо, проживали за цією адресою заарештовані в Швеції росіяни чи ні, так як вони переїхали в країну незабаром після придбання квартири.

Як повідомили шведські офіційні особи, Скворцов і Кулькова підозрюються в тому, що вони з 2013 року брали участь у шпигунській діяльності проти США, а з 2014 року – проти Швеції.

Російські шиони в Європі

Колишній охоронець посольства Великобританії в Берліні Девід Баллантайн Сміт визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії у період роботи в Німеччині. Йому були пред'явлені звинувачення в передачі інформації про осіб, які працюють в посольстві, російським чиновникам і спецслужбам, і в зборі додаткових відомостей про діяльність посольства.

Водночас глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявити, що за час війни РФ проти України по російській розвідувальній мережі за кордоном було завдано найсильнішого удару в сучасній історії.

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