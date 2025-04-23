Пєсков заявив, що Москва не розцінює слова Джей Ді Венса про можливий вихід США з переговорного процесу щодо України як ультиматум з боку Вашингтона.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував зрив переговорів США, Європи та України в Лондоні внаслідок відмови від участі в них держсекретаря США Марко Рубіо та інших європейських дипломатів.

"У Лондоні справді йшлося про зустріч посланців зі США та України з тим, щоб США могли продовжити свої посередницькі зусилля. Наскільки ми розуміємо, поки не вдалося зблизити позиції з якихось питань, тому ця зустріч не відбулася", - заявив він.

Він також заявив, що Росія продовжує контакти зі США з українського питання, водночас жодних контактів у Кремля ні з європейською, ні з українською стороною немає.

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За його словами, навколо врегулювання війни в Україні багато нюансів, де треба узгодити позиції, ця робота триває. Однак "будь-які начерки варіантів цього врегулювання не можуть бути публічними, інакше втратять свою ефективність", заявив Пєсков.

Він також сказав, що Москва не розцінює слова Джей Ді Венса про можливий вихід США з переговорного процесу щодо України як ультиматум з боку Вашингтона.

Пєсков також укотре наголосив, що Росія, як і раніше, виступає проти європейських миротворців в Україні.

Переговори в Лондоні скасували - що відомо

Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні планувалася зустріч високого рівня за участю міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Німеччини, Франції та державного секретаря США.

Однак держсекретар США Марко Рубіо скасував свою участь у зв'язку з тим, що Україна чітко заявила, що відхилить пункт пропозиції адміністрації Трампа про визнання контролю Росії над тимчасово окупованим Кримом. Після відмови держсекретаря США Марко Рубіо летіти до Лондона аналогічні рішення ухвалили також міністри закордонних справ Франції та Німеччини.

Натомість у Лондоні відбудуться двосторонні переговори між головними дипломатами України та Великої Британії.

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